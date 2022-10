குண்டர் சட்டத்தில் கைதான பாஜக பிரமுகருக்கு ஜாமீன்! உ.பி நிர்வாகிகள் மாலை அணிவித்து அமோக வரவேற்பு

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் பெண்மீது தாக்குதல் நடத்திய குற்றத்தில் குண்டர் சடத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த பாஜக முன்னாள் பிரமுகர் தற்போது ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ளார்.

இந்நிலையில், அவருக்கு மாலை அணிவிக்கப்பட்டு தடபுடலான வரவேற்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவிய நிலையில் பலர் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

பாசக்காரராகவும் இருப்பார் போலயே! நன்கொடையாளர் பட்டியலில் நம்பர் 1 ஷிவ் நாடார்! அதானி எங்க இருக்கார்?

English summary

A former BJP leader, who was jailed under the guise of a thug for assaulting a woman in Uttar Pradesh, is now out on bail. In this case, he was garlanded and given a warm welcome. Many people are criticizing the related video as it has spread rapidly on social media.