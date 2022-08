'யமுனை ஆற்றில் அபாய அளவை தாண்டி ஓடும் நீர்'.. கரையோர மக்களுக்கு எச்சரிக்கை.. மீட்பு பணி தீவிரம்!

Lucknow

லக்னோ: யமுனை ஆற்றில் அபாய கட்டத்தை குறிக்கும் அளவை விட தொடர்ந்து தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளதால், கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கரையோரத்தில் குடியிருப்பவர்களை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

வட இந்தியாவின் முக்கியமான ஆறுகளுள் ஒன்று யமுனை ஆறு. இமய மலையில் அமைந்துள்ள யமுனோத்ரி கிளேசியரில் இந்த ஆறு தொடங்குகிறது.

தொடர்ந்து இந்த யமுனை ஆறு, டெல்லி, ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்கள் வழியாக ஓடி, உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தின் அலகாபாத் நகரில் கங்கை ஆற்றுடன் கலக்கிறது.

As the water flow in the Yamuna River has continuously increased beyond the danger level, a flood warning has been issued to the coastal people as a precautionary measure.