வாக்குகளுக்காக இலவசங்களை அறிவிக்கும் கட்சிகள்.. நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு ஆபத்து.. பிரதமர் மோடி பேச்சு!

லக்னோ: தேர்தலில் மக்களின் வாக்குகளை பெறுவதற்காக அரசியல் கட்சிகள் அறிவிக்கும் இலவசங்களால் நாட்டின் எதிர்காலத்திற்கு ஆபத்து என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் பந்தேல்கண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் சாலை திட்டத்துக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2020ல் அடிக்கல் நாட்டினார். இந்த திட்டம் என்பது சித்ரகூட் மாவட்டத்தில் இருந்து எட்டாவா மாவட்டத்தை இணைக்கும். அதன்பின் பணிகள் தொடங்கப்பட்டு 28 மாதங்கள் சாலை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன. சுமார் ரூ. 14,850 கோடி செலவில் 296 கிலோ மீட்டர் நீளத்தில் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வழிச்சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Prime Minister Spoke about Rewari culture is very dangerous for the development of the country. Those with Rewari culture will never build new expressways, new airports or defense corridors for you. Together we have to defeat this thinking, remove Revdi culture from the politics of the country in Uttar Pradesh.