கரும்பு அரசியல்.. கறையும் பாஜக.. உத்தரப்பிரதேசத்தில் பக்காவாக கணக்குத்தீர்க்கிறார்களா விவசாயிகள்?

Lucknow

oi-Logi

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் கரும்பு விவசாயிகள், பாஜக-வுக்கு தொடர்ந்து கருப்புக்கொடி காட்டி எதிர்ப்புத் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனால் 50 தொகுதிகளில் பாஜக பின்னடைவை சந்திக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.

தலைநகர் டெல்லியில் தொடங்கிய விவசாயிகள் போராட்டம் இந்தியா முழுவதும் கவனத்தை ஈர்த்தது. இதையடுத்து பல மாநிலங்களில் இந்த போராட்டத்தின் நீட்சியாக விவசாயிகள் தங்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று போராட்டத்தை மேற்கொண்டனர்.

கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் உத்தரப்பிரதேசத்திலுள்ள முசாபர்நகரிலும் லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் தங்கள் பிரச்சனைகளை முன்னிறுத்தி போராட்டத்தை நடத்தினர். மகா பஞ்சாயத்து' என்ற பெயரிலான போராட்டம் யோகி அரசை ஆதிரவைத்தது.

நெய்வேலி நிலக்கரி சுரங்க நிர்வாகம் தமிழர்களை வஞ்சிக்கிறது! - தமிழ்தேசிய பேரியக்கம் கண்டனம்!

English summary

UP Election: Sugarcane farmers in Uttarpradesh continue to protest against the BJP by waving black flags. So the BJP is expected to face setbacks in 50 constituencies.