உடலில் இருந்து தலை துண்டாக விருப்பமா? காளி ஆவணப்பட போஸ்டரால் லீனா மணிமேகலைக்கு சாமியார் மிரட்டல்

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: காளி ஆவணப்படம் தொடர்பான போஸ்டர் விவகாரத்தில், ‛‛உடலில் இருந்து தலை துண்டாக விரும்புகிறீர்களா?'' என லீனா மணிமேகலைக்கு அயோத்தி சாமியார் ராஜூ தாஸ் மகாந்த் மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.

தமிழகத்தின் மதுரையை சேர்ந்தவர் லீனா மணிமேகலை. இவர் இவர் ஆவணப்படங்களை இயக்கி வருகிறார். இவர் காளி குறித்த ஆவணப் படத்தை தயாரித்துள்ளார். இது ‛ஆகா கான்' அருங்காட்சியகத்தில் வெளியானது.

இந்நிலையில் படத்தின் போஸ்டரை லீனா மணிமேகலை வெளியிட்டு இருந்தார். அதில், காளி வேடமணிந்த பெண் புகை பிடிப்பது போலவும், ஓரினச்சேர்க்கையாளர்களின் வானவில் கொடியை கையில் ஏந்தியிருப்பது போன்றும் இந்த போஸ்டர் அமைந்துள்ளது. இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

புகைபிடிக்கும் தோற்றத்தில் காளி.. லீனா மணிமேகலை மீது ம.பி.யிலும் புகார்

English summary

Ayodhya Seer Raju Das Mahant has threatened Leena Manimekalai, Do you also want your head to be separated from your body?