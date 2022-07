பயிற்சியுடன் கல்வீச்சுக்கு ரூ.500.. பெட்ரோல் குண்டுக்கு ரூ.5000.. உபி வன்முறை பற்றி எஸ்ஐடி அறிக்கை

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: நுபுர் சர்மாவை கைது செய்ய வேண்டும் என உத்தர பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் நடந்த வன்முறையில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு ஒருவார பயிற்சியுடன் கல்வீச்சுக்கு ரூ.500, பெட்ரோல் குண்டு வீச்சுக்கு ரூ.5000 வழங்குவதாக கூறப்பட்டுள்ளது என எஸ்ஐடி சார்பில் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளர் நுபுர்சர்மா மே மாத இறுதியில் டிவி விவாதத்தில் சர்ச்சையாக பேசினார். இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லிம் மக்கள் மட்டுமின்றி, கத்தார், சவுதி அரேபியா உள்பட பல்வேறு மத்திய கிழக்கு நாடுகள் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பின.

English summary

A report has been filed in the court on behalf of the SIT that it has been said that those involved in the violence in Kanpur, Uttar Pradesh, will be given Rs.500 for stone pelting and Rs.5000 for throwing petrol bombs along with a week's training to arrest Nupur Sharma.