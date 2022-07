மோடி, யோகி அரசு நகரங்களை மட்டுமல்ல.. கிராமங்களையும் மேம்படுத்தும்- பெருமிதமாக பேசிய பிரதமர்

Lucknow

லக்னோ: ‛‛இந்த மோடியும், யோகியும் நகரங்களை மட்டுமல்ல கிராமங்களுக்கும் வளர்ச்சி பணிகளை கொண்டு சென்று மேம்படுத்துவார்கள்'' என பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமையாக கூறினார்.

உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் பந்தேல்கண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் சாலை திட்டத்துக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2020ல் அடிக்கல் நாட்டினார். இந்த திட்டம் என்பது சித்ரகூட் மாவட்டத்தில் இருந்து எட்டாவா மாவட்டத்தை இணைக்கும்.

மேலும் 7 மாவட்டங்களை ஆக்ரா-லக்னோ எக்ஸ்பிரஸ் சாலையுடன் சந்திக்க வைக்கும். உத்தர பிரதேச விரைவு சாலைகள் தொழில்துறை மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் கீழ் இந்த சாலை பணி துவங்கியது.

ரூ.14,840 கோடியில் 296 கி.மீ. நீள விரைவுசாலை! திறந்து வைத்த பிரதமர் மோடி! சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

English summary

Prime Minister Narendra Modi says, This Modi and Yogi will take development work not only to cities but also to villages''