மாடுகளின் உயிரை பறித்து வரும் தோல் கழலை நோய்க்கு உள்நாட்டிலேயே தடுப்பூசி.. பிரதமர் மோடி தகவல்

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: வடமாநிலங்களில் பரவி வரும் தோல் கழலை நோயினால் கொத்து கொத்தாக மாடுகள் பலியாகி வரும் நிலையில், தோல் கழலை நோய்க்கு உள்நாட்டிலேயே தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக உத்தர பிரதேசத்தில் நடந்த நிகழ்சியில் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

தோல் கழலை நோய் அல்லது லம்பி தோல் நோய் (எல்.எஸ்.டி) என்பது கால்நடைகளை தாக்கும் ஒரு வைரஸ் நோயாகும்.

குறிப்பாக மாடுகளை தாக்கும் இந்த வைரஸ் நோய், நாளடைவில் மாடுகளின் உயிரையே பறித்து விடுகிறது.

English summary

While cows are dying in droves due to the skin disease spreading in the northern states, Modi said at a program in Uttar Pradesh that a vaccine for Lumpy Skin Disease has been found locally.