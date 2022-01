டிஜிட்டலில் உ.பி மக்களைச் சந்திக்கும் பிரதமர் மோடி..நாளை மறுநாள் முதல் பிரச்சாரம்.. தயாராகிறது பாஜக

Lucknow

லக்னோ: உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் பேரணி பொதுக்கூட்டம் ஆகியவற்றுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பிரதமர் மோடி டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் மூலம் திரையில் தோன்றி பொது மக்களிடம் வாக்கு சேகரிக்க உள்ளதாக பாஜகவினர் கூறியுள்ளனர்.

உத்தர பிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தரகண்ட் ஆகிய வட மாநிலங்களில் அடுத்தடுத்து சட்டசபை தேர்தல்கள் நடைபெற உள்ளன. இவை தவிர மணிப்பூர், கோவா ஆகிய மாநிலங்களும் தேர்தல்களை எதிர்கொள்ளப் போகின்றன.

உத்தரபிரதேச சட்டசபை மொத்தம் 403 தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது. எனவே குறைந்தபட்ச பெரும்பான்மை பெறுவதற்கு 202 தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம். இதற்கான தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் களத்தில் இறங்கி தீவிர களப்பணியாற்றி வருகின்றனர்.

English summary

The BJP has said that Prime Minister Narendra Modi will appear on screen using digital technology to collect votes from the public as rally rallies are banned in the state of Uttar Pradesh.