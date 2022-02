என்னை தடுத்த காவல்துறை.. பெண் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டபோது எங்கே..உபியில் வெளுத்து வாங்கிய பிரியங்கா

Lucknow

லக்னோ : ஹத்ராஸில் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட தலித் பெண்ணின் குடும்பத்தை நாங்கள் சந்திக்க விடாமல் தடுக்க முழு போலீஸ் படையும் இருந்த நிலையில் , அப்பெண் கற்பழிக்கப்படும்போது எங்கே இருந்தார்கள்? என உத்திரபிரதேசத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட பிரியங்கா காந்தி ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பினார்.

உத்தரபிரதேச சட்டசபை மொத்தம் 403 தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது. எனவே குறைந்தபட்ச பெரும்பான்மை பெறுவதற்கு 202 தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம். ஏற்கனவே 2 கட்ட வாக்குப் பதிவு உபியில் முடிவடைந்துள்ளது.

முதல் கட்டமாக கடந்த 10-ந் தேதி 58 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி 2ஆம் கட்ட வாக்குப் பதிவு சஹாரான்பூர் உள்ளிட்ட 9 மாவட்டங்களில் 55 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடைபெற்றது.

English summary

Where was the Dalit woman who was raped in Hadras when the whole police force was there to prevent us from meeting her, when she was raped? Priyanka Gandhi, who was campaigning in Uttar Pradesh, questioned angrily.