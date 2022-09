உபியில் மணல் மாபியா கும்பல் அராஜகம்: சுங்கச்சாவடி தடுப்புகளை உடைத்துக்கொண்டு பாய்ந்த 13 டிராக்டர்கள்

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலம் ஆக்ராவில் மணல் கடத்திக்கொண்டு வந்த 13 டிராக்டர்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சுங்கச்சாவடியில் உள்ள தடுப்புகளை உடைத்துக்கொண்டு பாய்ந்து செல்லும் வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

உத்தர பிரதேசம் - ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் எல்லையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் சட்ட விரோதமாக மணல் கடத்தலில் ஈடுபடும் மாஃபியாக்களின் ஆதிக்கம் கொடி கட்டி பறப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

குறிப்பாக அங்குள்ள சம்பல் பகுதியில் மணல் கடத்தல் சம்பவங்கள் அதிகமாக காணப்படுகிறது. இதை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றும் இயற்கை ஆர்வலர்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

ஏய் நீ ரொம்ப குண்டா இருக்க.. மனைவியை பிரிய கணவர் செய்த செயல்.. உத்தர பிரதேச போலீஸ் தீவிர விசாரணை

English summary

A video of 13 tractors transporting sand in Uttar Pradesh's Agra, one after the other, breaking through the barriers at the tollbooth is spreading rapidly on the internet. A case has now been registered against them.