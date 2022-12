சனாதன “சங்கி”கள் சதி.. அதென்ன “பாணி”? காசி தமிழ் சங்கம தண்ணீர் பாட்டிலால் கொந்தளித்த திருமாவளவன்

Lucknow

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வரும் காசி தமிழ் சங்கம விழாவில் வழங்கப்பட்டு வரும் தண்ணீர் பாட்டிலில் பாணி என்ற இந்தி வார்த்தை தமிழில் எழுதப்பட்டு வழங்கப்படுவதற்கு திருமாவளவன் கண்டனம் தெரிவித்து உள்ளார்.

75 வது இந்திய சுதந்திர தினத்தை அமிர்த பெருவிழாவாக கொண்டாடி வரும் மத்திய அரசு, அதன் ஒரு பகுதியாக காசி - தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியை தொடங்கி நடத்தி வருகிறது.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காசி மற்றும் தமிழ்நாடு இடையே உள்ள பண்பாட்டு தொடர்பை விளக்கம் வகையில் வகையில் வாரணாசியில் இந்த காசி - தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி, ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

