அரசு பஸ்சில் இயங்காத வைப்பர்.. விஞ்ஞானியாக மாறிய டிரைவர்.. பரவும் வீடியோ.. கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்!

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் அரசு போக்குவரத்து கழகத்தால் இயக்கப்படும் பஸ் ஒன்றில் வைப்பர் வேலை செய்யாததால், அதை செயல்பட வைக்க டிரைவர் முயற்சிக்கும் வீடியோ காட்சி தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் தீயாக பரவி வருகிறது.

தென் இந்திய மாநிலங்களோடு ஒப்பிடும் போது வட மாநிலங்களின் சாலைகளின் தரம் மோசமாக இருப்பதாகவும் போக்குவரத்திலும் பல அசவுகரியங்கள் இருப்பதாகவும் சமூக வலைத்தளங்களில் பலரும் ஆதங்கப்பட்டு வெளியிடும் பதிவுகளை பார்த்திருக்கக் கூடும்.

அதுபோக அரசு பேருந்துகள் மிக மோசமாக பராமரிக்கப்படுவதும் ஓட்டை உடைசல் மிக்க பேருந்துகள் இயக்கப்படுவது குறித்த காணொலிகளும் சமூக வலைத்தளங்களில் அடிக்கடி வெளியாகி நெட்டிசன்களால் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கப்படும்.

English summary

A video of the driver trying to get the wiper to work on a bus run by the State Transport Corporation in Uttar Pradesh is now going Trend on social media.