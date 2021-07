உத்தரப் பிரதேசத்தில்அதிர்ச்சி .. 2 பேருக்கு உருமாறிய கப்பா கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி!

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் இரண்டு பேருக்கு கப்பா வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதியாகியுள்ளது. கப்பா வைரஸ் குறித்து கவலைப்பட ஒன்றுமில்லை என்று மாநில சுகாதாரத்துறை கூறியுள்ளது.

இந்தியா முழுவதும் ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக கொரோனா வைரஸ் ஆட்டம் போட்டு வருகிறது. இந்த கொரோனா வைரஸ் ஒவ்வொரு உருவமாக மாறுபாடு அடைந்து வருகிறது.

மாறுபாடு அடைந்த வைரசுக்கு ஆல்ஃபா, டெல்டா மற்றும் கப்பா என்று உலக சுகாதார மையம் பெயரிட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலைக்கு டெல்டா வைரசே காரணம் என்று கூறப்பட்டது.

English summary

Two people in Uttar Pradesh have been confirmed to be infected with the Kappa virus. The state health department has said it has nothing to worry about with the kappa virus