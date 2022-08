கொடுமை.. பச்சை குத்திக்கொண்ட 2 இளைஞர்களுக்கு எச்.ஐ.வி தொற்று.. உ.பி.யில் ஷாக்

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில், சமீபத்தில் பச்சை குத்திக்கொண்ட இருவருக்கு எச்ஐவி தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் பச்சைக் குத்திக்கொண்ட இவர்கள் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை வாரனாசி மருத்துவமனை உறுதி செய்துள்ளதாக அம்மாவட்டத்தின் தலைமை மருத்துவ அதிகாரி பினய் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

இவர்கள் இதுவரை எந்த அறுவை சிகிச்சைகளையும் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை. மட்டுமல்லாது, பாதுகாப்பற்ற எந்த உடலுறவிலும் ஈடுபட்டிருக்கவில்லை என தெரிவித்திருந்த நிலையில் சமீபத்தில் பச்சை குத்திக்கொண்டிருந்தது தெரிய வந்துள்ளது.

English summary

Two patients have tested positive for HIV in last two months after getting tattoos on their bodies