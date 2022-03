இந்தியாவின் சக்தி வளர்ந்து வருவதால்தான் உக்ரைனில் சிக்கிய மாணவர்களை மீட்க முடிகிறது: மோடி பிரச்சாரம்

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: ‛‛இந்தியாவின் சக்தி வளர்ந்து வருவதால் தான் போருக்கு மத்தியில் உக்ரைனில் சிக்கிய மாணவர்களை மீட்க முடிகிறது'' என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார்.

உத்தர பிரதேசத்தில் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்த இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. பிப்ரவரி 10, 14, 20, 23, 27 ஆகிய தேதிகளில் 5 கட்ட தேர்தல்கள் முடிவடைந்துள்ளன. 6ம் கட்ட தேர்தல் நாளை நடக்கிறது. அதன்பிறகு 7வது மற்றும் கடைசிகட்ட தேர்தல் மார்ச் 7 ல் நடக்க உள்ளது. இந்த தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுகள் மார்ச் 10ல் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

இந்த தேர்தலில் உத்தர பிரதேசத்தில் நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது. ஆட்சியை தக்க வைக்க பாஜக முயற்சிக்கிறது. எதிர்க்கட்சிகளாக அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாடி, மம்தாவின் பகுஜன் சமாஜ், மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க முயற்சித்து வருகின்றன.

பாஜகவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய அமைச்சர்கள் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தி ஓட்டு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று உத்தர பிரதேச மாநிலம் சோன்பத்ராவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தீவிர பிரசாரம் செய்தார். அங்கு நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் பேசியதாவது:

இந்தியாவின் சக்தி வளர்ந்து வருகிறது. இதனால் தான் உக்ரைனில் சிக்கிய இந்தியர்களை மத்திய அரசால் மீட்க முடிந்தது. உக்ரைனில் இருந்து இந்தியர்களை மீட்கும் முயற்சியை ஒருபோதும் மத்திய அரசு கைவிடாது. இந்திய ராணுவத்தின் வீரம், மேக் இன் இந்தியா திட்டங்கள் குறித்து கேள்வி எழுப்பும் நபர்களால் இந்தியாவை வலிமையாக்க முடியாது'' என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார்.

யாரையும் சந்திக்காமல் தனிமையில் முடங்கிய Vladimir Putin.. America தலைவர்கள் எச்சரிக்கை

உக்ரைனில் சிக்கி தவிக்கும் மாணவர்களை மீட்பதில் இந்தியா தாமதமாக செயல்படுவதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வந்தன. இதற்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் பிரதமர் மோடி உத்தர பிரதேச பொதுக்கூட்டத்தில் பேசி உள்ளார். இருப்பினும் இன்னும் பல்லாயிரக் கணக்கான இந்திய மாணவர்கள் உக்ரைனில் சிக்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has said that India's growing strength is the reason for enable it to rescue students trapped in the war in Ukraine.