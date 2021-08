உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைத் தேர்தல் 2022: ஓபிசி பிரச்சாரத்தை தொடங்கும் பாஜக - ஆட்சியைத் தக்கவைக்குமா

Lucknow

லக்னௌ: உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் 2022 ஆம் ஆண்டு நடைபெற சட்டசபைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்கவைக்க ஓபிசி பிரச்சார வியூகத்தை முன்னெடுத்துள்ளது பாஜக. பிற பிற்படுத்தப்பட்டவர்களின் வாக்குவங்கியை குறிவைத்து களத்தில் இறங்குகிறது பாஜக. மாநிலத்தில் உள்ள 75 மாவட்டங்களில் தொடர்ச்சியான நிகழ்ச்சிகளுடன் ஓபிசி பிரச்சாரத்தை பாஜக தொடங்க உள்ளது.

இம்மாநிலத்தில் அடுத்த ஆண்டு 2022இல் சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தேர்தலில் வெல்ல பாஜக, சமாஜ்வாதி கட்சி, பகுஜன் சமாஜ்கட்சி என்ற மூன்று பெரும் கட்சிகளும் மும்மரமாக உள்ளன. பிரியங்கா காந்தி தலைமையில் காங்கிரஸ் கட்சியும் இம்மாநிலத்தில் தீவிரமாக பணியாற்றி வருகிறது

ஒபிசி சமூகத்தின் ஆதரவைப் பெறும் நோக்கத்துடன் புது வியூகம் வகுத்துள்ள ஆளும் பாஜக அரசு, அடுத்த மாதம் ஓபிசி தொடங்க உள்ளது. யாதவர்கள் அல்லாதவர்கள் மற்றும் ஓபிசி சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த வாக்காளர்களின் ஆதரவைப் பெற முக்கிய கவனம் செலுத்துகிறது பாஜக.

