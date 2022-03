பாஜக VS சமாஜ்வாதி: உத்தரப்பிரதேச தேர்தல் முடிவுகள்.. இந்த தேர்தல் நமக்கு உணர்த்தும் உண்மை என்ன?

Lucknow

லக்னோ: நடந்து முடிந்துள்ள இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல், இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் மிக முக்கிய திருப்பமாக பார்க்கப்படுகிறது. உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாஜக வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.

கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில், இந்தியாவிலேயே மிக முக்கிய தேர்தலாகப் பார்க்கப்படும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆட்சியில் இருக்கும் அதே கட்சி, மீண்டும் வெற்றி பெற்றிருப்பது இதுவே முதல்முறை.

நடந்துமுடிந்துள்ள ஐந்து மாநில தேர்தலில் பஞ்சாபில் மட்டும் ஆம் ஆத்மி கட்சி மிகப்பெரிய வெற்றியைப்

32% வாக்குகள்.. பாஜக அலையில் காணாமல் போன சமாஜ்வாதி - அதிகரித்த வாக்குகள் ஆனாலும் தோற்ற அகிலேஷ் யாதவ்

English summary

These five state elections are seen as a major turning point in Indian political history. The BJP has a historic record in Uttar Pradesh.