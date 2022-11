பார்க்க என்ன மாதிரியே இருக்கான்! கோபத்தில் கொடூரமாக கொன்ற ரவுடி.. சினிமா பாணியில் போட்ட ஸ்கெட்ச்!

Lucknow

oi-Jackson Singh

லக்னோ: தன்னை போலவே இருந்த காரணத்தால் ஒரு நபரை ரவுடி ஒருவன் கொடூரமாக கொலை செய்த சம்பவம் உத்தரபிரதேசத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சினிமா பாணியில் பக்காவாக 'ஸ்கெட்ச்' போட்டு நிகழ்த்தப்பட்ட இந்த சம்பவம் போலீஸாரையை அதிர்ச்சி அடையச் செய்துள்ளது.

இந்த சம்பவத்தில் ஒரு தடயம் மட்டும் கிடைக்காவிட்டால், அந்த ரவுடியின் திட்டம் வெற்றிகரமாக நிறைவேறி இருக்கும் என போலீஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

