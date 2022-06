ஊழலை எதிர்த்ததால் 7 முறை துப்பாக்கி சூடுக்கு ஆளானவர்.. தளரவில்லை.. யூபிஎஸ்சி தேர்வில் வென்ற அதிகாரி

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் ரூ.83 கோடி மதிப்பிலான ஊழலை கண்டுபிடித்த நேர்மை அதிகாரி மீது 7 முறை துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டது. இதில் கண்பார்வை, செவித்திறன் குறைபாடு அடைந்த நேர்மை அதிகாரி தற்போது யுபிஎஸ்சி தேர்வில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் ஹப்பூரில் சமூக நலத்துறை அதிகாரியாக பணியாற்றி வருபவர் ரிங்கு சிங் ராஹி. நேர்மையான அதிகாரியாக பெயர் பெற்றவர்.

இவர் தான் பணி செய்யும் இடங்களில் முறைகேடுகளுக்கு இடம் கொடுப்பது இல்லை. இதனால் இவர் மீது தாக்குதலும் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

An officer who was shot seven times after he exposed a corruption case has cleared the UPSC 2021 exam and he secured 683th place.