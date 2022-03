ஒரே குழப்பம்! 3 நாளாக எங்கும் செல்லாமல்.. மடத்திலேயே முடங்கிய ஆதித்யநாத்? என்ன நடக்கிறது உ.பியில்?

Lucknow

லக்னோ: உத்தர பிரதேச தேர்தல் முடிவடைந்த நிலையில் நாளை ஓட்டு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது. கருத்து கணிப்புகள் பாஜகவுக்கு சாதகமாக வந்துள்ள நிலையில் 3 நாளாக யோகி ஆதித்யநாத் கோரக்பூர் மடத்திலேயே உள்ளார். மேலிட அதிருப்தியால் அவர் முதல்வர் பதவியில் இருந்து விலக்கி வைக்கப்படுகிறாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தர பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல் அமைச்சராக யோகி ஆதித்யநாத் உள்ளார். இந்த மாநிலத்தில் உள்ள 403 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடந்தது.

நாளை ஓட்டுகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. இந்த மாநிலத்தில் பாஜக, காங்கிரஸ், அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாடி, மாயாவதியின் பகுஜன் சமாஜ் கட்சிகள் போட்டியில் உள்ளன.

In Uttar Pradesh elections over, the counting of votes is scheduled to take place tomorrow. With exit polls in favor of the BJP, the question has arisen as to whether Yogi Adityanath, who had been in a monastery in Gorakhpur for three days, will be removed from the post of Chief Minister.