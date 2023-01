மனைவி கோபமாக இருக்காங்க.. லீவ் தாங்க! உயரதிகாரிக்கு லெட்டர் போட்ட காவலர்.. பறந்து வந்த "பரபர" பதில்

Lucknow

oi-Jackson Singh

லக்னோ: தனது புது மனைவி கோபமாக இருப்பதால் அவரை சமாதானப்படுத்த தனக்கு விடுமுறை வேண்டும் என உத்தரபிரதேசத்தைச் சேர்ந்த போலீஸ் காவலர் எழுதிய 'லீவ் லெட்டர்' தான் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

பணியிடங்களில் பெரும்பாலானோர் உண்மையான காரணத்தை கூறி லீவ் கேட்பதில்லை. அப்படியிருக்கையில், யார் என்ன நினைத்தாலும் பரவாயில்லை என உண்மை காரணத்தை கூறி லீவ் கேட்ட காவலரின் நேர்மைக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

மேலும், இந்தக் கடிதத்தை மற்ற காவல் நிலையங்களுக்கும் அனுப்பிய உயரதிகாரிகள், விடுமுறைக்கு உண்மையான காரணத்தை கூறுங்கள் எனவும் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

English summary

A leave letter written by a police constable from Uttar Pradesh to appease his angry new wife is now going viral on social media.