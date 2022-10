சாதி பாகுபாடு.. தலித் இளைஞரை கட்டிவைத்து மொட்டையடித்து சித்ரவதை செய்த பாஜக பிரமுகர்.. உபி கொடூரம்

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் கழிவறை கோப்பையை திருடியதாக கூறி தலித் இளைஞர் தாக்கப்பட்டார். மேலும் கம்பத்தில் கட்டிவைத்து முகத்தில் கருப்பு மை ஊற்றி தலையை மொட்டையடித்து சித்ரவதை செய்யப்பட்டார். இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் பாஜக பிரமுகரை போலீசார் தேடும் நிலையில் அவரது உதவியாளர்கள் 2 பேரை கைது செய்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் தலித் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றன. இருப்பினும் ஆங்காங்கே தலித் மக்களுக்கு எதிராக குற்றங்கள் நடந்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் தான் தற்போது திருட்டு புகார் கூறி உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் தலித் இளைஞர் சித்ரவதை செய்யப்பட்டுள்ளார். இதுதொடர்பான விபரம் வருமாறு:

English summary

A 30-year-old Dalit man was beaten up, his face blackened and head shaved in Uttar Pradesh’s after he was suspected of stealing from a house. 2 arrested and BJP leader absconding.