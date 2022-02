உ.பியில் நாளை முதல்கட்டத் தேர்தல்.. விஐபிகள் மோதும் தொகுதிகள் என்னென்ன? பரபரக்கும் களம்!

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் நாளை முதல் கட்ட வாக்குப்பதநடைபெறவுள்ளது. முதல்கட்டத் தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் குறித்து தெரிந்துகொள்வோம்.

நாட்டின் முக்கிய தேர்தலாக கருதப்படும் உத்தரப் பிரதேச மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் 7 கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது. மொத்தம் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கு 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் முதல் கட்டதேர்தல் 11 மாவட்டங்களில் உள்ள 58 தொகுதிகளுக்கு நடைபெறவுள்ளது. முதற்கட்ட தேர்தலில் 623 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். இதற்காக‌ நேற்று மாலை 6 மணியுடன் இந்த மாவட்டங்களில் பிரசாரம் நிறைவடைந்தது.

English summary

The first phase of polling in Uttar Pradesh will take place tomorrow. We will get to know the main candidates contesting in the first round of elections.