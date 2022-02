உத்தரபிரதேசத்தில் நாளை முதற்கட்ட தேர்தல்.. 11 மாவட்டங்களில் 58 தொகுதிகளில் ஓட்டுப்பதிவு

Lucknow

லக்னோ: உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் நாளை முதற்கட்ட தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. 11 மாவட்டங்களில் உள்ள 58 தொகுதிகளில் காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை ஓட்டுப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.

உத்தர பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. யோகி ஆதித்யநாத் முதல்-மந்திரியாக உள்ளார். இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாநிலமான இங்கு 403 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. 7 கட்டங்களாக தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாஜக, சமாஜ்வாதி, பகுஜன்சமாஜ், காங்கிரஸ் கட்சிகள் தனித்தனியே களம் காண்கின்றன. ஆட்சியை தக்க வைக்க பாஜக முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. அதேநேரத்தில் இழந்த ஆட்சியை கைப்பற்ற அகிலேஷ்யாதவின் சமாஜ்வாடி, மாயாவதியின் பகுஜன்சமாஜ் கட்சிகள் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. காங்கிரசும் மாநிலத்தில் செல்வாக்கை நிரூபிக்க முயற்சித்து வருகிறது.

