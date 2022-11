கியான்வாபி மசூதியில் சிவலிங்கம்? வழிபட அனுமதிகோரி இந்துத்துவ அமைப்பு வழக்கு.. தீர்ப்பு எப்போது?

Lucknow

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லக்னோ: கியான்வாபி மசூதியில் இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை நடத்த தடை விதித்து அங்கு கண்டெடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் சிவலிங்கத்தை வழிபட அனுமதிக்க வேண்டும் என தொடரப்பட்ட வழக்கின் தீர்ப்பை வரும் நவம்பர் 14 ஆம் தேதிக்கு வாரணாசி விரைவு நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்து இருக்கிறது.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் அமைந்து இருக்கும் புகழ்பெற்ற காசி விஸ்வநாதர் கோயில் அருகே முகலாய பேரரசர் அவுரங்கசீபால் கட்டப்பட்ட வரலாற்று சிறப்புமிக்க கியான்வாபி மசூதி இருக்கிறது.

கோயில் அருகே மசூதியும் அமைந்து இரு மதத்தினரும் எந்த சச்சரவுகளும் இன்றி இங்கு வழிபாடு செய்து வந்ததால் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்புவரை மத நல்லிணக்கத்துக்கு உதாரணமாக இந்த இடம் பார்க்கப்பட்டு வந்தது.

The Varanasi fast-track court has adjourned to November 14 the verdict in the case to ban Muslims from offering prayers at the Gyanvabi Masjid and allowing Hindus to worship the Shivling like structure found there.