மதுரை திருமங்கலம் அருகே பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து 5 பேர் மரணம்..பலர் படுகாயம்

மதுரை: திருமங்கலம் அருகே அழகுசிறை கிராமத்தில் உள்ள பட்டாசு ஆலையில் நிகழ்ந்த விபத்தில் 5 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர். பட்டாசு ஆலை விபத்தில் ஒரு பெண் உட்பட 5 பேர் உடல் சிதறி உயிரிழந்தனர். 10க்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்திருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. வெடி விபத்தில் பட்டாசு ஆலை முழுமையாக தரைமட்டமானது.

தனியாருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலையில் இன்று 15க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். திருவிழாக்கள், விஷேசங்களுக்கு வெடிக்கக் கூடிய அதிக சத்தம் கொண்ட பட்டாசுகள் இங்கு தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

வழக்கம் போல தொழிலாளர்கள் வேலையில் இருந்த போது திடீரென வெடிச்சத்தம் கேட்டது. இதில் சில கட்டிடங்கள் முற்றிலும் இடிந்து தரைமட்டமானது. அங்கிருந்த தொழிலாளர்கள் உடல் சிதறி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.

வெடி விபத்தில் 5 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த விபத்தில் வடக்கம்பட்டியை சேர்ந்த அம்மாவாசி, வல்லரசு, கோபி, புளியகவுண்டன்பட்டியை சேர்ந்த விக்கி, அழகுசிறையை சேர்ந்த பிரேமலா உயிரிழந்துள்ளனர்.

கட்டிட இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டனர். இதில் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட சிலர் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். விபத்து நிகழ்ந்த இடத்தில் காவல்துறையினரும் வருவாய் துறை அதிகாரிகளும் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளனர்.

5 workers were killed in an accident at a firecracker factory in Akkusirai village near Thirumangalam. 5 people, including a woman, were killed in a firecracker factory accident. It is reported that more than 10 people have been injured. The firecracker factory was completely leveled in the explosion.