சினிமாவை மிஞ்சும் அராஜகம்.. மதுரை மாணவிகளிடம் சீண்டல்!தந்தை மீது கும்பல் தாக்குதல் -6 இளைஞர்கள் கைது

மதுரை: கல்லூரி வாயிலில் நின்றுகொண்டு இருந்த மாணவிகளை அச்சுறுத்தும் வகையில் சூப்பர் பைக்குகளில் கும்பலாக சத்தம் எழுக்கொண்டு வந்தவர்களை கண்டித்த மாணவியின் தந்தையை கும்பலாக தாக்கிய 6 பேரை போலீசார் கைது செய்து இருக்கின்றனர்.

நேற்று மதுரை மீனாட்சி கல்லூரியில் வகுப்பு முடிந்து மாணவிகள் வழக்கம்போல வெளியே சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு 5க்கும் மேற்பட்ட சூப்பர் பைக்குகளில் ட்ரிபிள்சில் வந்த இளைஞர்கள் மாணவிகள் அருகே சென்று அச்சுறுத்தினர்.

அதிக கூச்சல் இடுவதும், பைக் ஆக்சிலரேட்டரை முறுக்கியும், ஹாரன் அடித்தும் அதிக ஒலி எழுப்பி மாணவிகளை அச்சுறுத்தினர். இதனால் அங்கு நின்ற மாணவிகள் அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர்.

The police have arrested 6 people who attacked the student's father who had questioned the group of noisy superbikes who threatened the students who were standing at the gate of the college.