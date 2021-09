ப.சிதம்பரத்திடம் கடும் வாக்குவாதம் செய்த காங்கிரஸ் நிர்வாகி கட்சியிலிருந்து நீக்கம்.. என்ன நடந்தது?

Madurai

oi-Veerakumar

மதுரை: மானாமதுரை அருகே காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரத்துடன் கடும் வாக்குவாதம் செய்த காங்கிரஸ் நிர்வாகி கட்சியிலிருந்தே நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

மானாமதுரை அருகே வெள்ளிக் குறிச்சியில் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கூட்டம் சமீபத்தில் நடந்தது. இந்த கூட்டத்திற்கு, முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் தலைமை வகித்தார்.

இக் கூட்டத்தில் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர்கள் உட்பட பல நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

ஸ்டாலின் ஆட்சியில் மக்கள் மகிழ்ச்சி... உள்ளாட்சி தேர்தலில் இது எதிரொலிக்கும் - ப.சிதம்பரம்

English summary

The Congress executive has been expelled from the party after a heated argument with former Union Minister P. Chidambaram at a Congress meeting near Manamadurai.