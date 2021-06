வாத்தி ப்ளீஸ் கம்மிங்.. நடிகர் விஜய்யை அரசியலுக்கு அழைக்கும் ரசிகர்கள்.. அதிர வைக்கும் போஸ்டர்கள்!

Madurai

மதுரை: நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் விதமாக மதுரையில் அவரது ரசிகர்கள் போஸ்டர்கள் ஒட்டியுள்ளனர்.

தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரமாக இருப்பவர் நடிகர் விஜய். அஜித், ரஜினியை போலவே நடிகர் விஜய்க்கும் ஏராளமான ரசிகர்கள் பட்டாளங்கள் உண்டு.

நீலாங்கரை வீட்டிலிருந்து வாக்குச்சாவடிக்கு சைக்கிளில் சென்ற விஜய்.. சைக்கிள் என்ன விலை தெரியுமா?

English summary

Actor Vijay's fans have put up posters in Madurai urging him to come to politics. Actor Vijay has a lot of fans