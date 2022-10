நான் ரெடி.. நீங்க ரெடியா.. வான்டடாக வந்து வண்டியில் ஏறும் ஆர்.பி.உதயகுமார்.. அமைச்சருக்கு சவால்

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: கடந்த அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் வணிக வரித்துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும், தற்போது எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்தும் புள்ளி விவரங்களுடன் நேருக்கு நேர் விவாதிக்க தயாரா என்று அமைச்சர் மூர்த்திக்கு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் சவால் விடுத்துள்ளார்.

அண்மையில் மதுரையில் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில், அக்கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சர் மூர்த்தியின் இல்ல திருமணம் குறித்து பேசியிருந்தார். இதற்கு அமைச்சர் மூர்த்தி விளக்கம் கொடுத்து கண்டித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறிகையில், அமைச்சர் மூர்த்தி அரசியல் நாகரீகம் இல்லாமல் தரம் தாழ்ந்து பேசுவது அவர் பதவிக்கு அழகல்ல. நான்காம் தர மனிதரைப் போல நீ, போ, வா என்று அமைச்சர் பேசி உள்ளார். சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பேச தார்மீக கடமை உண்டு.

English summary

Ex AIADMK minister RB Udayakumar has challenged Minister Murthy if he is ready to discuss the activities carried out in the commercial tax department during the last AIADMK regime with statistics.