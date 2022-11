எல்லோரும் ஒன்னு சேரணும்! ‘அவர்’ வர்றாராமே? கண்டிப்பாக சொல்றேன்! மதுரையில் ஆவலை வெளிப்படுத்திய ஓபிஎஸ்

Madurai

மதுரை : பிரதமர் தமிழகம் வருவது இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை. அப்படி வந்தால் சந்திப்பேன். பிரதமரை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு இன்னும் அமையவில்லை என மதுரையில் தமிழக எதிர்கட்சி தலைவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார்.

மதுரை,நாகமலை புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற அதிமுக பிரமுகர் காதணிவிழாவில் தமிழக முன்னாள் முதல்வரும், தமிழக எதிர்கட்சி துணை தலைவருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் கலந்து கொண்டார்.

இதற்காக மதுரை வந்த அவரை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கார்களில் அவரது ஆதரவாளர்கள் உற்சாகமாக வரவேற்றனர். தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அவர், குழந்தைகளை ஆசீர்வதித்தார். ஓபிஎஸ் வருகையையொட்டி பிளக்ஸ் பேனர் அதிமுக கொடிகள் என அவரது ஆதரவாளர்கள் பிரம்மாண்டம் காட்டியிருந்தனர்.

