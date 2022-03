அடேங்கப்பா..200 ஆடு 2500 கிலோ பிரியாணி..! மதுரையில் களைகட்டிய பிரியாணி திருவிழா.. இன்னிக்கு ஒரு புடி

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே வடக்கம்பட்டி கிராமத்தில் விமர்சியாக நடைபெற்ற 87-வது முனியாண்டி கோவில் பிரியாணி திருவிழாவில் 2500 கிலோ பிரியாணி தயாரித்து சாமிக்கு படையிடலப்பட்டு பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் கள்ளிக்குடி ஒன்றியம் அருகேயுள்ள, வடக்கம்பட்டி ஸ்ரீ முனியாண்டிசுவாமி திருக்கோவிலில் 87-வது ஆண்டு பிரியாணி திருவிழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சாமிதரிசனம் செய்தனர்.

திருமங்கலம் அருகே உள்ள வடக்கம்பட்டி கிராமத்தில் வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீமுனியாண்டிசுவாமி திருக்கோவிலில், ஆண்டு தோறும் தைமாதம் இரண்டாவது வெள்ளிக்கிழமையன்று ஒரு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களும், மாசி மாதம் வெள்ளிக்கிழமை மற்றொரு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களும் நடத்தி வரும் பிரியாணி திருவிழா வெகுவிமர்ச்சையாக நடைபெறும்.

English summary

At the 87th Muniandi Temple Biryani Festival held near Madurai, 2500 kg of biryani was prepared and handed over to the devotees.