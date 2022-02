பெண் வாக்காளர்களின் ஹிஜாப்பை அகற்ற சொன்ன பாஜக முகவர் வெளியேற்றம் - மேலூரில் பரபரப்பு

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: மேலூர் நகராட்சியில் வாக்களிக்க வந்த இஸ்லாமிய பெண் வாக்காளர்களிடம் பாஜக முகவர் ஒருவர் ஹிஜாப்பை அகற்றி விட்டு வருமாறு சொன்னதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. திமுக, அதிமுக, உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சி முகவர்களிடமும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட பாஜக முகவர் வெளியேற்றப்பட்டார்.

நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று தமிழகத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. பல முனை போட்டி உள்ளதால் வெற்றிக்காக கடுமையாக உழைத்துள்ளனர் வேட்பாளர்கள்.

திமுக, அதிமுக, பாஜக, பாமக, தேமுதிக,அமமுக, நாம் தமிழர் கட்சி, மநீம என அனைத்து கட்சியினருமே தங்களின் சொந்த பலத்தை நிரூபிக்க தனித்து களமிறங்கியுள்ளனர். வார்டு கவுன்சிலர் தேர்தல் என்பது சட்டசபைத் தேர்தல், லோக்சபா தேர்தலை விட அதிக விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

A BJP agent told Islamist voters in Melur municipality to remove their hijab and leave. The BJP agent who was involved in the controversy with all party agents, including the DMK and AIADMK, was expelled.