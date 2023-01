களைக்கனுமா, கலைக்கனுமா.. பாவம் பாஜகவினரே குழம்பிட்டாங்களே.. மதுரை ஆர்ப்பாட்டத்தில் சலசலப்பு

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: மதுரை மாநகராட்சியை கலைக்ககோரி பாஜகவினர் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். இந்த வேளையில் அவர்கள் ‛கலைத்திடுக' என்பதற்கு பதில் ‛களைத்திடுக' என தமிழில் எழுத்து பிழையுடன் கொண்ட பதாகைகளை ஏந்தி இருந்த சம்பவம் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. தற்போது இதுதொடர்பான போட்டோ, வீடியோக்கள் இணையதளங்களில் வெளியாகி விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகி வருகிறது.

கடந்த ஆண்டு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்தது. இதில் மதுரை மாநகராட்சியை திமுக கைப்பற்றியது. மதுரை மாநகராட்சியில் மொத்தம் 100 வார்டுகள் உள்ள நிலையில் 67 வார்டுகளில் திமுக வெற்றி பெற்று தனித்து மாநகராட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றியது.

இதற்கு அடுத்தப்படியாக அதிமுக 15 வார்டுகளிலும், காங்கிரஸ் 5 வார்டுகளிலும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 4 வர்டுகளிலும், மதிமுக 3 வார்டுகளிலும், விசிக, பாஜக தலா ஒரு வார்டுகளிலும், சுயேச்சைகள் 4 வார்டுகளிலும் வெற்றி பெற்றனர்.

இதுக்கு எண்டே இல்லையா.. மீண்டும் களேபரமான டெல்லி மாநகராட்சி அவை கூட்டம்..மேயர் தேர்தல் ஒத்திவைப்பு

English summary

Today, the BJP held a demonstration demanding the dissolution of the Madurai Municipal Corporation. At this time, they were carrying placards with a typo in Tamil as Kalatithiduka'' instead of Kalatithiduka'' which caused a stir. Currently, related photos and videos are being published on the websites and are being criticized.