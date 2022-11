மகளிர் கல்லூரியில் அத்துமீறிய இளைஞர்கள்.. மிரண்ட மதுரை.. காரணம் என்ன தெரியுமா? பாஜக பிரமுகர் கடுகடு

Madurai

oi-Halley Karthik

மதுரை: மதுரை தல்லாக்குளத்தில் உள்ள அரசு மகளிர் கல்லூரி முன்பு இளைஞர்கள் ரகளையில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

தனது மகளை அழைத்து செல்ல வந்த தந்தை ஒருவரையும் அந்த இளைஞர்கள் தாக்கியுள்ளனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவிய நிலையில் ரகளை செய்த இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில் இந்த சம்பவத்திற்கு மதுதான் காரணம் எனவும், அரசு மது விற்பதால்தான் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளதாகவும் பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

சினிமாவை மிஞ்சும் அராஜகம்.. மதுரை மாணவிகளிடம் சீண்டல்!தந்தை மீது கும்பல் தாக்குதல் -6 இளைஞர்கள் கைது

English summary

The incident of youth rioting in front of the Government Women's College in Tallakulam, Madurai had caused a great shock. The youths also attacked a father who came to pick up his daughter. Videos related to this incident have been circulated on social media and the youths who committed the riots have been arrested. In this case, BJP state vice president Narayanan Tirupathi has condemned the incident as alcohol is the reason and such incidents have increased because the government is selling alcohol.