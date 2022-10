கோவை கார் வெடிப்பு.. ”முதல்வரே” எதிர்க்கட்சிகளின் கேள்விக்கு பதில் பேசுங்கள்.. ஆர்பி உதயகுமார்!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: கோவை கார் வெடிப்பு விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகளின் கேள்விகளுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மவுனம் கலைத்து பதில் அளிக்க வேண்டும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை கார் வெடி விபத்து தொடர்பாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தமிழகத்தில் தற்போது வேர்விட்டிருக்கிற தீவிரவாதம், பயங்கரவாதம் தடுத்திட போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க அரசு முன்வர வேண்டும்.

இன்றைய சூழ்நிலையில் கார் குண்டுவெடிப்பா, சிலிண்டர் வெடிப்பா என்ற விவாதம் தாண்டி பயங்கரவாதத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்து தமிழகம் தப்பித்து பிழைத்துள்ளது என்பதுதான் உண்மை.

