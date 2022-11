மதுரை திருமங்கலம் பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் 5 பேர் பலி..முதல்வர் இரங்கல் - தலா.5 லட்சம் நிதி உதவி

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: திருமங்கலம் அருகே அழகுசிறை கிராமத்தில் உள்ள பட்டாசு ஆலையில் நிகழ்ந்த விபத்தில் 5 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர். பட்டாசு ஆலை விபத்தில் ஒரு பெண் உட்பட 5 பேர் உடல் சிதறி உயிரிழந்தனர். 10க்கும் அதிகமானோர் படுகாயமைடைந்துள்ளனர். வெடி விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். தலா. 5 லட்சம் ரூபாய் நிவாரண உதவி அறிவித்துள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

மதுரை திருமங்கலம் அருகே உள்ள அழகுசிறை கிராமத்தில் தனியாருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலை இயங்கி வருகிறது. இந்த ஆலையில், அருகில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பணியாற்றி வந்தனர்.

இந்த ஆலையில் கோயில் திருவிழாக்கள் மற்றும் இல்ல நிகழ்ச்சிகளின்போது பயன்படுத்துவதற்கான அதிக சத்தத்துடன் வெடிக்கும் பட்டாசுகள் தயாரிக்கப்பட்டு வந்தன. இன்று வழக்கம்போல், 15-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பட்டாசு ஆலையில் பணிபுரிந்து வந்தனர்.

மதுரை திருமங்கலம் அருகே பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து 5 பேர் மரணம்..பலர் படுகாயம்

English summary

5 workers lost their lives in an accident at a firecracker factory near Tirumangalam in Madurai district. 5 people, including a woman, were killed in a firecracker factory accident. More than 10 people were seriously injured. Chief Minister Stalin condoled with the families of those killed in the blast. each Chief Minister Stalin has announced relief assistance of Rs 5 lakh.