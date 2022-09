எங்கே இருக்கு? நட்டா சொன்ன மதுரை எய்ம்ஸை காணோம்! காலி சைட்டில்.. பதாகைகளுடன் தேடிய 2 எம்பிக்கள்!

Madurai

oi-Halley Karthik

மதுரை: இரண்டு நாட்கள் பயணமாக தமிழ்நாடு வந்திருந்த பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி நாட்டா, காரைக்குடியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் சிறப்புரையாற்றினார்.

நேற்று இரவு அவர் பேசிய கருத்துக்கு தற்போது தொடர் எதிர் வினைகள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் பணிகள் 95% நிறைவடைந்துவிட்டதாக கூறியிருந்தார்.

இது தொடர்பாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மதுரை நாடாளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் மற்றும் விருதுநகர் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் இது குறித்து ஆய் மேற்கொண்டு சில புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளனர். இது தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றன.

மதுரை எய்ம்ஸ் செங்கல் கூட இல்லை.. 95% பணி முடிந்ததா? ஜேபி நட்டாவின் பச்சை பொய்- எம்.பிக்கள் காட்டம்

English summary

BJP national leader JP Nadda, who arrived in Tamil Nadu for two days, made a special speech at a public meeting in Karaikudi. The comment he spoke last night is currently coming up with a series of reactions. He said that 95% of the work of the Madurai AIIMS hospital in particular was completed. The Madurai parliamentarian of the Marxist Communist Party, Su Venkatesan and Virudhunagar MP Manikkam Tagore have shared some more photos. It is currently spreading rapidly on social Media.