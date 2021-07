உள்ளாட்சி தேர்தலில் தேமுதிக யாருடன் கூட்டணி... பிரேமலதா விஜயகாந்த் என்ன சொல்கிறார்

Madurai

மதுரை: விலைவாசி உயர்வைக் கண்டித்து ஜூலை 5ஆம் தேதி தேமுதிக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தும் என அக்கட்சியின் மாநில பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார். உள்ளாட்சித் தேர்தலில் யாருடன் கூட்டணி அமைப்பது என்பது பற்றி தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட உடன் தெரிவிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

உடல்நலக்குறைவால் மறைந்த தேமுதிக நிர்வாகிகளுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக தேமுதிக மாநில பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் இன்று மதுரை வந்தார். மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்

பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் சிலிண்டர் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது என்றார்.

இந்த விலைவாசி உயர்வு பொதுமக்களின் வாழ்க்கையை கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. இதுதொடர்பாக அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. விலைவாசி உயர்வைக் கண்டித்து தேமுதிக சார்பில் வரும் 5ம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும். தமிழகத்தில் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு உள்ளது என்று கூறினார்.

