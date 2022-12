டெல்லி கொடுத்த சிக்னல்.. அதிமுகவின் 3வது சக்தி எடப்பாடி தான்.. அடித்து சொல்லிய ஆர்பி உதயகுமார்!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவிற்கு பின் அதிமுகவின் மூன்றாவது சக்தியாக எடப்பாடி பழனிசாமி உருவெடுத்துவிட்டதாக அக்கட்சியின் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார். ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் நடத்துவது தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் என்று எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மத்திய சட்டத்துறை ஆணையம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது. இதனால் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

கடந்த ஜூன் மாதம் முதல் அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் உச்சத்திலேயே இருக்கிறது. ஒரு பக்கம் ஓ பன்னீர் செல்வம் மாவட்டச் செயலாளர் கூட்டத்தை நடத்த, மறுபக்கம் அதிமுக தலைமையகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளார்.

இதனால் இரு தரப்பிலும் காரசாரமான விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. இதனிடையே ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் நடத்துவது தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் என்று எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மத்திய சட்டத்துறை ஆணையம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

