அதிமுகவில் சில மாற்றம் அவசியம்.. மிகவும் எமோசனலாக பேசிய செல்லூர் ராஜூ

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை : தலைமையை நம்பி அதிமுக இல்லை என்றும் தொண்டர்ளை நம்பியே அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உள்ளதாகவும் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பேசினார். மேலும் இன்றைக்கு சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டியதும், கட்சியை வளர்க்க வேண்டியதும் அவசியமாக உள்ளது என்றும் கூறினார்.

மதுரை தெப்பக்குளம் பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அதிமுக 50வது பொன்விழா ஆண்டை சிறப்பாக கொண்டாடுவது குறித்து முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் கட்சியின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

இன்று நடந்த இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பேசும் போது அதிமுக குறித்து மிகவும் உணர்ச்ச்சி பூர்வமாக பேசினார். அவர் கூறுகையில், எம்.ஜி.ஆர் ரசிகன் நான் அமைச்சராக இருந்தேன் என்பதில் பெருமையாக உள்ளது. என் உயிர் மூச்சு உள்ளவரை கட்சிக்காக உழைப்பேன். அதிமுக கரை கொண்ட வேஷ்டி தான் சாகும் போதும் என் உடலில் இருக்கும்.

English summary

Former minister sellur Raju said that the AIADMK does not rely on leadership and that the Anna Dravida Munnetra Kazhagam relies on volunteers.