இதை நிரூபிச்சா அரசியலை விட்டே விலக தயார்.. நீங்க ரெடியா? - அமைச்சர் பிடிஆருக்கு செல்லூர் ராஜூ சவால்!

Madurai

மதுரை : அதிமுக ஆட்சியில் கூட்டுறவு துறையில் ரூ.15,000 கோடி ஊழல் நடந்ததாக அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் குற்றம்சாட்டிய நிலையில், "அதனை நிரூபித்தால் நான் அரசியல் விட்டு விலக தயார். நிரூபிக்கவில்லை எனில் அவர் விலக தயாரா?" என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ சவால் விடுத்துள்ளார்.

நான் பகிரங்கமாக சவால் விடுகிறேன் ஊழல் நடந்திருந்தால் நிரூபிக்கட்டும் என்றும், தகுதி இல்லாதவரை திமுக அரசு நிதி அமைச்சராக நியமனம் செய்துள்ளது என்றும் செல்லூர் ராஜூ விமர்சித்துள்ளார்.

திமுக அரசு வரி மேல் வரி விதித்து மக்களைப் பாடுபடுத்தி வருகிறது. இப்படி வரி மேல் வரி விதிப்பதற்குக் காரணமே நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தான் என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

While Minister PTR Palanivel Thiagarajan has accused of corruption of Rs.15,000 crore in cooperative department in ADMK regime, former minister Sellur Raju has challenged him that if he proves it then he is ready to quit politics.