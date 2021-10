'இல்லம் தேடி கல்வி ' திட்டம்... பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் சொன்ன சூப்பர் விஷயம்

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை: 1 முதல் 8-ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு கல்வி திறனை மேம்படுத்துவதற்காக 'இல்லம் தேடி கல்வி' திட்டம் என்ற புதிய திட்டத்தை உருவாக்கி அதற்கு ரூ.200 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை 5 நாட்கள் பள்ளி முடிந்த பிறகு மாலை நேரங்களில் இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்தார்.

மதுரை மாவட்ட பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் 'இல்லம் தேடி கல்வி' திட்டம் விழிப்புணர்வு கலை பயண பிரசார வாகனத்தை அமைச்சர்கள் பி.மூர்த்தி, பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் ஆகியோர் வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தனர்.

English summary

Finance Minister Palanivel Thiagarajan has said that Rs. 200 crore has been allocated for the creation of a new project called 'Illam Thedi Kalvi'.