ஆபாசம்.. அடையாள குழப்பவாதி.. மீடியா இடம் கொடுக்குது பாருங்க: விட்டு விளாசிய பிடிஆர்.. யாரை தெரியுதா?

மதுரை: கன்னடரா, தமிழரா என்ற அடையாள குழப்பம் கொண்ட ஒருவர், தனது கட்சியின் மூத்த தலைவர்களை, ஆபாச விஷயங்களை வைத்து வீழ்த்தியவர், பஞ்சாயத்து உறுப்பினராக கூட தேர்ந்தெடுக்கப்படாதவர், மாநில அரசின் கொள்கை விஷயங்களுக்கு ஆணையிடுகிறார் , என்று தமிழக நிதித்துறை அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கடுமையாக விமர்சனங்களை முன் வைத்துள்ளார்.

சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் தமிழக அரசு சார்பில் நிதி துறை அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பங்கேற்கவில்லை.

செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த போது, கூட்டம் நடை பெறுவது தொடர்பாக மிகவும் தாமதமாக மத்திய நிதித்துறை அமைச்சகம் தகவல் தெரிவித்ததாகவும், மேலும் கூட்டத்தில் பேச வேண்டிய அஜெண்டா பற்றி அதை விட தாமதமாக தெரிவித்ததாகவும் விமர்சனம் செய்திருந்தார் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்.

Tamil Nadu Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan has sharply criticized a political leader, saying he is manipulating the identity, by keeping pornographic material and not even being elected as a panchayat member.