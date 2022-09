இஞ்ச் கூட நகரவில்லை! திமுகவுக்கு எதிராக ’அவங்களே’ இருக்காங்க.. உடன்பிறப்புகளை உசுப்பேற்றிய உதயகுமார்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : உண்மை கண்டறியும் சோதனை நடத்தினால் திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் தமிழகத்தில் தற்போது அதிமுக ஆட்சி வேண்டும் என சொல்லுவார்கள் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், எடப்பாடி பழனிசாமியின் தீவிர ஆதரவாளருமான ஆர்.பி.உதயகுமார் கூறியுள்ளார்,

மதுரையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில் "திமுக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற உடன் நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படும் என தேர்தல் அறிக்கையில் கூறினார்கள்.

நீட் தேர்வு ரத்து விவகாரத்தில் திமுக ஒரு இன்ச் கூட அடி எடுத்து வைக்கவில்லை. அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் நீட் தேர்வு தரவரிசை பட்டியலில் தமிழகம் 15 வது இடத்தை பிடித்தது. திமுக ஆட்சி காலத்தில் நீட் தேர்வு பட்டியலில் தமிழகம் 28 வது இடத்தை பிடித்துதுள்ளது.

