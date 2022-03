“இபிஎஸ் -ஓபிஎஸ் அதிமுகவின் பாதுகாப்பு கவசம்” தலைமைக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்கிறார் ஆர்பி.உதயகுமார்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : இபிஎஸ் - ஒபிஎஸ் அதிமுகவின் பாதுகாப்பு கவசங்களாக திகழ்கிறார்கள் எனவும், 50 ஆண்டுகளாக அரசியல் வரலாற்றில் அதிமுக 7 முறை ஆட்சி செய்துள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் கூறியுள்ளார்.

மதுரையில் கொரோனா காலகட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு 305 நாட்களுக்கு மேலாக உணவு வழங்கிய அட்சய பாத்திரம் அதன் நிறுவனத் தலைவர் நெல்லை பாலு தலைமையில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.

3 நாட்கள் ஆலோசனைக்கு பின்னர்.. சேலத்திலிருந்து சென்னை பயணிக்கும் இபிஎஸ்.. இன்று முக்கிய முடிவு?

இந்த நிகழ்ச்சியில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

Former minister RB Udayakumar has said that the EPS-OPS are the AIADMK's shield and that the AIADMK has ruled seven times in its 50 - year political history.