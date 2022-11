சொன்னது என்னாச்சு? எடப்பாடியார் ஆட்சி எப்படி இருந்தது தெரியுமா? டேட்டாவுடன் விளாசிய ஆர்பி உதயகுமார்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : அதிமுக வழங்கிய மடிக்கணினி திட்டத்தையும் வழங்கவில்லை, அதே போல் திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவித்த டேப்லெட் திட்டத்தையும் வழங்கவில்லை. திமுக தேர்தல் அறிக்கை மாணவர்களுக்கு கானல் நீராக உள்ளது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் கடுமையாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," திமுக தேர்தல் அறிக்கை கானல் நீராக உள்ளது, குறிப்பாக இளைஞர்கள், மாணவர்களுக்கு திமுக வெளியிட்ட அறிக்கை கானல்நீராக உள்ளது இது வேதனை அளிக்கிறது.

திமுகவின் 163வது தேர்தல் அறிக்கையில் தமிழகத்தில் மேல்நிலைபள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் பயின்று கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு பயன்படும் வகையில்நான்காம் தலைமுறை ஐந்தாம் தலைமுறை 4G, 5G மாதம் 10GB பதிவிறக்கம் செய்ய வசதியுடன் கூடிய, இணையதள இணைப்புடன் கைக்கணினி (Tablet) அரசு செலவில் வழங்கப்படும். அதோடு அனைத்து கல்வி நிலையங்களிலும் Wi-Fi வசதி செய்து கொடுக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

The AIADMK has not provided the laptop scheme as well as the tablet scheme announced by the DMK in its election manifesto. AIADMK's former minister RB Udayakumar has strongly accused that the DMK's election manifesto is water for the students.