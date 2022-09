சீனுக்கு வந்த கிருஷ்ணசாமி.. இம்மானுவேல் சேகரன் நினைவிட பொறுப்பை கொடுங்க! சீற்றத்துடன் கோரிக்கை

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: இம்மானுவேல் சேகரனின் நினைவிடத்தின் பொறுப்பை புதிய தமிழகம் கட்சியிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.

மதுரையில் புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "இம்மானுவேல் சேகரனுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சியில் காவல்துறை மெத்தனமாக நடந்து கொண்டுள்ளது.

மதுரையிலிருந்து பரமக்குடி சென்ற போது பல்வேறு இடங்களில் காவல்துறை தடுத்து நிறுத்தியது. 4 மணி நேரத்திற்கு மேலாக பயணம் செய்ய வேண்டிய சூழல் உருவானது.பரமக்குடிக்கு செல்ல விடாமல் காவல்துறை வாகனங்கள் குறுக்கே நிறுத்தப்பட்டது.

English summary

Puthiya thamilagam Krishnasamy demands Tamilnadu government to give immanuvel Sekaran memorial place to his party and accused police that they allow other parties in memorial day in allotted time to him