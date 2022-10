இந்து என்பது மதம் அல்ல! அரசியலமைப்பு சட்டப்படி ராஜராஜ சோழன் இந்து மன்னன்.. எச்.ராஜா விளக்கம்

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: இந்து என்பது மதம் அல்ல நாடு எனவும் அரசியலமைப்பு சட்டப்படி ராஜராஜ சோழன் இந்து மன்னன்தான் என்றும் பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை மாட்டுத்தாவணியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "தடை செய்யப்பட்ட பி.எஃப்.ஐ. அமைப்புக்கு ஆதரவாக செயல்படுவது கிரிமினல் குற்றம். பயங்கரவாதத்திற்கு ஆதரவாக திருமா, சீமான் ஆகியோர் திட்டமிட்டுள்ள மனித சங்கிலி போராட்டத்திற்கு அரசு அனுமதிக்க கூடாது.

1991 விடுதலை புலிகளுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதற்காக கருணாநிதி ஆட்சி டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டது. பி.எஃப்.ஐ. உடன் விசிக இருக்கும் என திருமா பேசியுள்ளார். பயங்கரவாதிகளின் கைக்கூலி திருமாவளவன். அரசு அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். திருமாவளவனும், சீமானும் தேச துரோகிகள். அவர்கள் மீது ஸ்டாலின் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

English summary

BJP former National secretary H.Raja said that Hindu is not a religion and it is a country. He also said that Kind RajaRaja cholan is 100% Hindu and blaming Thirumavalavan and Seeman.